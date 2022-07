Copa do Brasil: Corinthians perde para o Atlético-GO em primeiro jogo das quartas de final

Jorginho e Léo Pereira marcaram os gols da vitória por 2 a 0; jogo de volta é dia 17 de agosto

HEBER GOMES/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Atlético-GO venceu o jogo no Antônio Accioly e leva vantagem para o confronto da volta



No primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil, o Atlético-GO se saiu melhor e venceu o Corinthians pelo placar de 2 a 0. O primeiro tempo no Antônio Accioly teve domínio e liberdade dos donos da casa que, aos 23 minutos, abriram o placar com Jorginho. O meio-campista chutou, a bola desviou em Raul Gustavo e foi parar no fundo das redes. O Corinthians não conseguiu se impôr, mas melhorou no segundo tempo, chegando com perigo algumas vezes. No entanto, o Atlético retomou o domínio e aos 42, Léo Pereira acertou um chute lindo para ampliar. Assim como no ano passado, o Dragão vence o primeiro confronto contra o Timão e pelo mesmo placar (o Atlético avançou em 2021). O jogo de volta será disputado em 17 de agosto, na Neo Química Arena, e o Atlético avança com empate ou perdendo por um gol de diferença.