Copa do Brasil: Renato Augusto resolve, Corinthians vence São Paulo na ida da semifinal e mantém tabu

Meia marcou os dois gols da vitória do Timão por 2 a 1; partida de volta será dia 16 de agosto, no Morumbi

RENATO GIZZI/AGÊNCIA O DIA/ESTADÃO CONTEÚDO Renato Augusto foi o nome do Corinthians no Majestoso



Abrindo as semifinais da Copa do Brasil, o Corinthians recebeu o São Paulo, na Neo Química Arena, no clássico Majestoso e venceu por 2 a 1, com show de Renato Augusto, mantendo o tabu de nunca perder para o rival em casa – são 18 jogos desde 2014 (quando o estádio foi inaugurado). O jogo de volta será no dia 16 de agosto (quarta-feira), no Morumbi. O primeiro tempo foi de leve superioridade do São Paulo, que teve mais posse de bola e finalizou mais vezes (7 a 2). A notícia ruim foi a saída do atacante Calleri antes dos 30 minutos, por lesão. Do outro lado, o Corinthians teve muita dificuldade de fazer seu jogo e errou muitos passes no meio de campo. Mas o segundo tempo foi diferente. Logo aos dois minutos, Renato Augusto bateu no canto, a bola desviou e morreu no fundo da rede. Não demorou e aos 9 minutos, Luciano chutou de longe, a bola tocou na trave e voltou nas costas de Cássio, igualando o marcador. A partir daí o jogo ficou mais igual, até que aos 35 minutos, Renato Augusto apareceu de novo e chutou forte para recolocar os donos da casa em vantagem e fechar o placar em 2 a 1.