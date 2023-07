Jogadora da Argentina recebe críticas por ter tatuagem de CR7 e desabafa: ‘Não posso ter um ídolo?’

Yamila Rodriguez, atacante do Palmeiras, está disputando a Copa e pediu para que torcedores parem de a atacar

Paola MAFLA / AFP Yamila é atacante do Palmeiras e está com a seleção argentina na Copa do Mundo



Em meio a uma Copa do Mundo, a argentina Yamila Rodriguez precisou usar suas redes sociais para pedir que ataques contra ela parassem. A atacante da seleção e do Palmeiras publicou um texto em seu Instagram após receber várias críticas por ter uma tatuagem de Cristiano Ronaldo na perna e não de Lionel Messi. No desabafo, Yamila disse que está assustada e se sentindo mal com os ataques e ressaltou que jamais criticou Messi. “Por favor, basta. Não estou passando bem. Em que momento disse que sou anti-Messi? Parem de dizer coisas que eu não disse porque, de verdade, estou passando mal (no meio de um Mundial representando o país). Não posso ter um ídolo e um jogador que eu goste? Jamais disse que sou anti-Messi, jamais seria. Messi é nosso capitão, mas dizer que minha inspiração é CR7 não significa que eu odeie Messi. Não somos obrigados a amar apenas os jogadores do nosso país. Por favor, entendam que isso é futebol e cada um tem suas preferências e destacar um não é diminuir o outro”, escreveu a jogadora usando uma foto dos dois craques se abraçando. O hate em Yamila começou após fotos de suas tatuagens viralizarem após o jogo de estreia contra a Itália. Além do rosto de CR7 na canela, a jogadora também tem tatuado o rosto de Diego Maradona na coxa.