Corinthians admite dívida com elenco e diz que vai usar recursos de vendas para quitar direitos de imagens

O Corinthians admitiu nesta sexta-feira, 29, que possui pendências financeiras com seu elenco. Em nota oficial, a gestão Duílio Monteiro Alves afirmou que está trabalhando para quitar as luvas e os direitos de imagens que estão atrasados. O comunicado foi publicado após uma reportagem do “Ge.com” informar que o meia Matías Rojas está cogitando romper o contrato com o clube por não estar recebendo em dia. Segundo o Timão, a ideia é utilizar o dinheiro das vendas de atletas e de um novo patrocínio para resolver o problema. “O Sport Club Corinthians Paulista segue trabalhando para quitar luvas em aberto e direitos de imagem antigos de atletas. A atual diretoria trabalha para receber ainda na data de hoje recursos para quitar as pendências de direito de imagens antigas e luvas”, declarou. A gestão de Duílio Monteiro Alves, membro do grupo Renovação e Transparência, será finalizada neste domingo, 31. A partir do ano que vem, o empresário Augusto Melo, da oposição, tomará as rédeas do clube do Parque São Jorge. Segundo a atual diretoria, o novo presidente terá verba para quitar as pendências com os atletas.

Leia a nota na íntegra:

O Sport Club Corinthians Paulista segue trabalhando para quitar luvas em aberto e direitos de imagem antigos de atletas

A atual diretoria trabalha para receber ainda na data de hoje recursos para quitar as pendências de direito de imagens antigas e luvas.

Caso isso não seja possível, deixará entrada imediata de recursos efetivos para a nova diretoria que assumirá em janeiro na ordem de R$ 100 milhões, que contemplam a negociação dos atletas Murilo e Felipe, além de acordos publicitários.

Adicionalmente a esses recursos, houve o fechamento de proposta para o patrocínio master há cerca de 40 dias, no valor de R$ 75 milhões anuais, que já em janeiro deixaria parcela de R$ 25 milhões no caixa do clube, mas cujo processo de assinatura foi suspenso por solicitação da futura gestão.

Por fim, há ainda a perspectiva de fechamento da venda do atleta Moscardo que, caso o futuro presidente conclua a negociação e requisite que seja assinado pela atual gestão, o presidente Duilio não deixará de fazê-lo.

Dessa forma, com esse fluxo de caixa de contratos já fechados, a atual diretoria pretende quitar as pendências ainda este ano, ou inevitavelmente deixar recursos disponíveis no caixa para que a nova gestão possa fazê-lo tão logo assuma em 2024. Esses valores serão recebidos entre a data de hoje e/ou os próximos dias e o planejamento é que sejam usados para liquidação dessas obrigações.”