Santos contrata mais um ex-jogador do Corinthians e traz lateral-esquerdo de volta

Clube anunciou nesta quarta-feiras as chegadas de Gil, Jorge e Aderlan; Peixe ainda espera Pituca e tem conversas avançadas com Otero, Cazares e Willian Bigode

PETER LEONE/O FOTOGRÁFICO/ESTADÃO CONTEÚDO Gil marca Marcos Leonardo durante clássico entre Corinthians e Santos, na Neo Química Arena



O Santos anunciou nesta quarta-feira, 27, a contratação de mais três reforços para 2024. Jogarão no Peixe no próximo ano o zagueiro Gil, de 36 anos, ídolo do rival Corinthians, o lateral-esquerdo Jorge, 27, que já havia vestido a camisa alvinegra, e o lateral-direito Aderlan, 33, ex-jogador do Red Bull Bragantino. Além dos três, o clube já contratou o meia Giuliano, 33, que foi companheiro de Gil no Timão na temporada recém-encerrada. Outros três ex-corintianos estão apalavrados: o venezuelano Otero e o equatoriano Cazares, ambos meias e com 31 anos; e o atacante Willian Bigode, 37, que estava no Athletico-PR. Já o volante Diego Pituca, 31, assinou em julho um pré-contrato com o Santos. Em 2024, a equipe praiana disputará apenas dois campeonatos: o Paulistão e a Série B do Brasileiro.

Veja os anúncios do Santos na rede social X:

GIL É DO SANTOS! 🐳 O Santos Futebol Clube continua reforçando o seu elenco para a próxima temporada e acertou a contratação do zagueiro Gil. O defensor chega à Vila Belmiro com contrato de um ano (com opção de renovação por mais 12 meses). O acordo será formalizado após… pic.twitter.com/LFqWn9ms6S — Santos FC (@SantosFC) December 27, 2023

JORGE ESTÁ DE VOLTA AO SANTOS! ⚪⚫ O Santos Futebol Clube segue ativo no mercado e acertou a contratação por empréstimo de um ano do lateral-esquerdo Jorge! O retorno do atleta será formalizado após realização dos exames médicos no início de 2024. 🐳 pic.twitter.com/PrLtrniMx4 — Santos FC (@SantosFC) December 27, 2023