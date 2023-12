Carlos Tévez, técnico do Independiente, admite interesse em jogador do São Paulo

Treinador argentino revelou que conversou com atleta são-paulino por telefone

Reprodução/X/@Independiente Tévez comandando treino do Independiente



Carlos Tévez, treinador do Independiente, admitiu nesta quinta-feira, 27, que está interessado em contar com o futebol do zagueiro Alan Franco, do São Paulo. Em entrevista coletiva, o argentino revelou que conversou com o compatriota por telefone. “Eu pedi o Alan Franco. Conversando por telefone, falei pra ele: ‘Preciso de você aqui para lutar pelo campeonato’. Agora depende da negociação com o São Paulo. Sabemos que o Alan é torcedor do Independiente”, declarou o ex-jogador. Ídolo da torcida do Corinthians e com passagem de sucesso por times europeus, Tévez está fazendo um bom trabalho no comando do Independiente. Atualmente, a equipe é a quinta colocada do torneio nacional, com 23 pontos, três a menos em relação ao líder Huracán – o torneio está apenas na 14ª rodada.

De acordo com o jornal “Olé”, o Independiente está tentando contratar Alan Franco por empréstimo. A diretoria do São Paulo, porém, não se anima com a ideia e alega que só negociaria o zagueiro em definitivo. Contratado neste ano, o defensor fez 32 partidas na temporada, contribuindo com dois gols e quatro assistências no período. Apesar de passar a maior parte do tempo no banco de reservas, o jogador de 27 anos está nos planos de Dorival Júnior para a próxima temporada e tem contrato com o Tricolor até o fim de 2025. Com a iminente saída de Lucas Beraldo para o Paris Saint-Germain, o clube do Morumbi tem apenas quatro atletas da posição: Robert Arboleda, Nahuel Ferraresi, Diego Costa e o próprio Alan Franco.