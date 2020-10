Vampeta critica Corinthians e aponta culpados para derrota diante do América-MG; assista

O Velho Vamp ficou ‘pistola’ com a derrota do Timão na Copa do Brasil; confira

Montagem sobre fotos/ Reprodução/Jovem Pan/MARCELLO ZAMBRANA/AGIF /Estadão Conteúdo Vampeta criticou os jogadores do Corinthians após derrota para o América-MG



O Corinthians jogou mal, criou poucas chances e ainda acabou sendo derrotado por 1 a 0 para o América-MG em plena Neo Química Arena, em confronto de ida válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O resultado deixa o Timão em situação delicada na competição, precisando vencer por dois gols diferença e fora de casa para avançar – um triunfo pelo placar mínimo leva a disputa para as penalidades. No programa Fim de Jogo, do Grupo Jovem Pan, Vampeta afirmou que os torcedores têm razão em ficar insatisfeitos e tratou de apontar os verdadeiros culpados pelo revés da equipe do Parque São Jorge.

“O torcedor está certo. Os treinadores cobram a semana treinar. E aí você tem essa semana livre, mas não muda nada. E eu nem acho que seja culpa do Mancini. O Mancini colocou o time para cima. Ele colocou Boselli, Everaldo, Cazares, Vital… Mas eles não embalam. Aí já é culpa dos jogadores, não do treinador. No segundo tempo, o goleiro do América-MG não pegou na bola. Não teve um chute no gol. E o Lisca Doido, técnico do América-MG que está fazendo um bom trabalho, deu um passo grande para avançar na Copa do Brasil”, disse o comentarista e ex-jogador do Alvinegro.

No entendimento do Velho Vamp, Vagner Mancini, treinador do Corinthians, utilizou o que tinha de melhor à disposição. “As opções… Se você colocar Xavier, Gabriel e Rony juntos, você vai falar que é um meio-campo defensivo. Mas quando ele abre o Natel, Everaldo e Boselli com dois meias chegando, você coloca o time para frente, mas as coisas não dão certo. As intenções do Mancini são boas, mas os atletas não embalam. Coelho e Tiago Nunes também tinham pensamentos ofensivos, mas os jogadores não vão”, complementou. Corinthians e América-MG voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira, 4, no Estádio Independência, em Belo Horizonte. Antes disso, o Timão volta a concentrar as suas atenções no Campeonato Brasileiro. No sábado, 31, o time alvinegro recebe o Internacional, atual líder do torneio nacional.