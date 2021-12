Corinthians anuncia ajuda a vítimas de enchentes na Bahia e pede apoio de torcedores

21 pessoas morreram e mais de 31 mil estão desabrigadas devido às fortes chuvas no sul do Estado

MANUELLA LUANA / AFP 21 pessoas morreram e mais de 31 mil estão desabrigadas devido às fortes chuvas no sul do Estado



O Corinthians anunciou na noite desta terça-feira, 28, que irá enviar uma ajuda às vítimas de enchentes que assolam o sul da Bahia. A doação será feita através do Departamento de Responsabilidade Social do clube junto a parceiros e patrocinadores do clube. Em postagem nas redes sociais, o Corinthians pediu também a ajuda de seu torcedor com doações em projeto ligado a Cufa, ONG Central Única das Favelas que se mobilizou em campanha para arrecadar dinheiro e doações às vítimas. “O Corinthians se solidariza com as quase 500 mil pessoas em situação de emergência devido às fortes chuvas na Bahia. O clube também lamenta profundamente as 21 mortes causadas pelas enchentes. Fiel, se for possível, ajude a aplacar a dor de quem necessita”, escreveu o time em nota. As doações podem ser feitas pelo PIX abraceabahia@cufa.org.br.