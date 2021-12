LeBron James usa meme do Homem-Aranha para alfinetar protocolos da NBA contra Covid-19 e é criticado

Lenda do basquete, Kareem Abdul-Jabbar disse que atitude de LeBron ‘põe vidas em risco’

Reprodução/ NBA.com LeBron James ficou irritado com as perdas de jogadores nos últimos dias



O astro do Los Angeles Lakers não está feliz com os protocolos de segurança sanitária impostos pela NBA em casos de Covid-19 entre atletas. Em suas redes sociais, LeBron James postou o meme do Homem-Aranha (que aponta para três personagens iguais) relacionando com a Covid-19, um resfriado comum e a gripe, com a legenda ‘Me ajudem’. Nesta segunda-feira, 27, a Liga informou que diminuiu o tempo de afastamento para os atletas de 10 para seis dias, assim como o governo dos EUA que diminuiu a quarentena geral de 10 para cinco dias. O protocolo da NBA desfalcou diversas equipes nos últimos dias, já que os casos da doença aumentaram entre os jogadores. Porém, a crítica de LeBron não foi bem vista. A lenda do basquete, Kareem Abdul-Jabbar deu entrevista dizendo que ficou muito irritado com a postagem.

“Ao postar esse meme desinformado, LeBron encorajou a hesitação da vacina, o que coloca vidas e meios de subsistência em risco”, disse. Abdul-Jabbar ainda afirmou que grandes jogadores incentivarem a vacinação pode ‘salvar muitas vidas negras’. Com as polêmicas de vacinação no início da temporada, LeBron demorou, mas confirmou que estava vacinado em setembro. No entanto, ele disse que não pressionaria nenhum atleta a se vacinar. “Esse não é o meu trabalho”, disse. Diversos jogadores saíram em defesa da vacina depois que Kyrie Irving, do Brooklyn Nets, afirmou que não iria se vacinar por ter dúvidas quanto ao imunizante. Ele segue sem atuar pela equipe na temporada.