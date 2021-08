Corinthians anuncia contratação de Roger Guedes

Livre no mercado após rescindir com o Shandong Taishan, da China, o jogador chega para ser o terceiro reforço do Alvinegro paulista da temporada

Divulgação/Corinthians Roger Guedes é o novo reforço do Corinthians



A novela Roger Guedes, enfim, terminou. E com final feliz para o torcedor corintiano! O Corinthians usou suas redes sociais, na tarde desta sexta-feira, 27, para anunciar a contratação do atacante, que firmou vínculo de cinco anos. Livre no mercado após rescindir com o Shandong Taishan, da China, o jogador chega para ser o terceiro reforço do Alvinegro paulista da temporada. Antes dele, os meio-campistas Renato Augusto e Giuliano foram adquiridos. “Roger Guedes é do Timão”, informou o clube, que contou com ajuda do lateral-esquerdo Fábio Santos e de outros integrantes do elenco para repatriar o atleta de 24 anos.

Revelado nas categorias de base do Criciúma, Roger Guedes foi contratado pelo Palmeiras em 2016. Apesar de algumas boas partidas com a camisa alviverde, o atacante de beirada, que também pode jogar mais centralizado, foi emprestado ao Atlético-MG. No Galo, o atleta viveu o melhor momento no futebol nacional, chegando a brigar pela artilharia do Campeonato Brasileiro de 2018. Chamando atenção internacionalmente, ele acabou sendo negociado em definitivo com o Shandong Taishan. No time asiático, ele registrou 53 partidas, com 27 gols e 10 assistências. No período, ele participou da campanha do título da Copa da China 2019/20. Sondado por outros clube, ele optou pelo Corinthians pela amizade com alguns atletas, além do interesse do técnico Sylvinho.