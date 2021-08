CBF define datas e horários das semifinais do Campeonato Brasileiro feminino

Corinthians x Ferroviária e Palmeiras x Internacional serão os duelos em busca da vaga na grande final

Lucas Figueiredo/CBF Campeonato Brasileiro Feminino de 2021 pode ter clássico paulista na final



A CBF definiu nesta terça-feira, 24, os detalhes das partidas de semifinal do Campeonato Brasileiro feminino. Os jogos de ida acontecem já no próximo final de semana, dias 28 e 29 de agosto, e as partidas de volta serão disputadas no dia 5 de setembro. O duelo entre Ferroviária e Corinthians abre a semi no sábado, dia 28, às 20h (horário de Brasília) na Fonte Luminosa, em Araraquara. No dia seguinte, o Internacional recebe o Palmeiras no Beira Rio, também às 20h. Na volta, time alviverde jogará no Allianz Parque, às 11h, enquanto o Corinthians recebe a Ferrinha na Arena Barueri às 20h. Nessa fase, assim como nas quartas de final, as transmissões aconteceram pelo canal do Desimpedidos e da CBF no TikTok, na TV Bandeirantes e SporTV.

Confira abaixo as datas e horários da semifinal:

JOGOS DE IDA

29 de agosto, domingo

20h – Ferroviária x Corinthians – Fonte Luminosa, Araraquara (SP)

Transmissão: Band e TikTok Desimpedidos

30 de agosto, segunda-feira

20h – Internacional x Palmeiras – Beira Rio, Porto Alegre (RS)

Transmissão: SporTV e TikTok CBF

JOGOS DE VOLTA

05 de setembro, domingo

11h – Palmeiras x Internacional – Allianz Parque, São Paulo (SP)

Transmissão: SporTV e TikTok CBF

20h – Corinthians x Ferroviária – Arena Barueri, Barueri (SP)

Transmissão: Band e TikTok Desimpedidos