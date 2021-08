Corinthians empresta Mateus Vital ao Panathinaikos, da Grécia

Revelado nas categorias de base do Vasco, Vital foi contratado pelo Alvinegro paulista em 2018 e somou 187 partidas pelo clube, com 14 gols e dois títulos

Rodrigo Coca/Agência Corinthians Mateus Vital foi emprestado pelo Corinthians ao Panathinaikos, da Grécia



O Corinthians anunciou na manhã desta quarta-feira, 25, que liberou o meia-atacante Mateus Vital para assinar com o Panathinaikos, da Grécia, por empréstimo. O vínculo tem validade ao final de junho de 2022, com possibilidade de compra em definitivo por parte dos gregos. No time europeu, o jogador irá encontrar com Maurício, meio-campista formado pelo Fluminense. Revelado nas categorias de base do Vasco, Vital foi contratado pelo Alvinegro paulista em 2018. Desde então, ele soma 187 partidas e 14 gols, participando dos títulos do Campeonato Paulista de 2018 e 2019.