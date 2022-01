Corinthians anuncia contratação do lateral-esquerdo Bruno Melo, do Fortaleza

Jogador de 29 anos chega com contrato de empréstimo até o fim da temporada de 2022

Rodrigo Coca/Agência Corinthians Lateral-esquerdo também atua na zaga e pode ser opção para o técnico Sylvinho



O Corinthians anunciou sua segunda contratação para a temporada de 2022. O lateral-esquerdo Bruno Melo, do Fortaleza, chega ao time do Parque São Jorge por empréstimo até o fim da temporada 2022. Aos 29 anos, o jogador foi campeão do Campeonato Brasileiro Série B, Copa do Nordeste e Campeonato Cearense com o Leão e também chegou a atuar em clubes menores do Ceará. “Estou muito feliz de estar aqui. Eu já joguei contra o Corinthians aqui e é muito difícil ter a torcida contra. Agora, vou dar o meu melhor com o apoio da Fiel e, junto com meus companheiros, vamos em busca dos objetivos da temporada”, comentou o atleta ao site oficial do clube. Bruno também atua como zagueiro e chega para suprir uma necessidade que a zaga alvinegra perdeu com a saída de Danilo Avelar. Além do lateral, o Corinthians também apresentou o volante Paulinho e segue no mercado em busca de mais reforços.