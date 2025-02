Corinthians anuncia contratação do lateral Fabrizio Angileri

Jogador chegou como novo reforço do time alvinegro e recebeu a camisa número 26 e assinou um contrato que inclui uma multa rescisória de R$ 300 milhões

Divulgação Fabrizio Angileri, lateral-esquerdo de 30 anos, é o novo reforço do Corinthians



O Corinthians anunciou a chegada de Fabrizio Angileri, lateral-esquerdo de 30 anos, que se junta ao clube sem custos. Durante sua apresentação no CT Joaquim Grava, o jogador recebeu a camisa número 26 e assinou um contrato que inclui uma multa rescisória de R$ 300 milhões. Angileri, que estava no Getafe, na Espanha, já havia tentado se transferir para o Corinthians anteriormente, mas a negociação não foi adiante. O atleta comentou sobre sua passagem difícil pelo Getafe e a busca por uma nova oportunidade. “Estava em um momento complicado e queria sair. Agora, surgiu essa chance e estou focado em me adaptar rapidamente. Estou em boas condições físicas e, com o tempo, espero recuperar meu melhor desempenho”, declarou Angileri.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Ele também ressaltou a importância de se destacar em um clube da grandeza do Corinthians, onde a concorrência é intensa. O lateral terá que competir por uma vaga no time com Hugo, Matheus Bidu e Palacios, o que torna sua adaptação ainda mais crucial. Angileri, que começou sua carreira no Godoy Cruz e teve destaque no River Plate antes de se aventurar na Europa, não entra em campo desde maio de 2024. Para ele, o Corinthians representa uma oportunidade de recuperar seu ritmo de jogo. “Este é um ano decisivo para mim, tanto como jogador quanto como pessoa”, afirmou.

O novo reforço também elogiou a torcida corintiana e a atmosfera vibrante da Neo Química Arena, destacando o apoio que recebe. Com o time já classificado para as quartas de final do Campeonato Paulista e na disputa da terceira fase da Libertadores, Angileri vê a competição internacional como um grande desafio. “Temos a responsabilidade de lutar por títulos, estamos prontos e contamos com uma comissão técnica que tem uma mentalidade vencedora”, concluiu.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA