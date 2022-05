Corinthians anuncia punição para torcedor que acendeu sinalizador em clássico contra o São Paulo

De acordo com o Timão, o homem ficará suspenso do programa ‘Fiel Torcedor’ e será banido da entrada no estádio no mínimo até o julgamento do clube no Supremo Tribunal de Justiça Desportiva (STJD)

MARCO GALVãO/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Torcida do Corinthians fazendo festa na Neo Química Arena



O Corinthians anunciou na tarde desta quarta-feira, 25, que está punindo o torcedor que acendeu um sinalizador no empate diante do São Paulo, disputado no último domingo, 22, na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro 2022. De acordo com o Timão, o homem ficará suspenso do programa “Fiel Torcedor” e será banido da entrada no estádio no mínimo até o julgamento do clube no Supremo Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), que ocorrerá no prazo de quarenta dias.

O infrator acendeu o sinalizador já nos acréscimos do Majestoso, quando Corinthians e São Paulo buscavam a vitória nos minutos finais. Em meio a um ataque do Alvinegro, o árbitro principal do jogo, Wilton Pereira Sampaio, precisou paralisar o confronto. “Não acendam sinalizadores ou quaisquer tipos de fogos de artifício, não arremessem objetos nem invadam o gramado e não gritem ou cantem mensagens racistas, homofóbicas ou ofensivas em geral”, escreveu o Timão. Durante a partida, vale lembrar, alguns corintianos entoaram cânticos homofóbicos para os são-paulinos, contrariando o pedido do Corinthians e da Fiel LGBT, uma das organizadas do clube. Além disso, o lateral-esquerdo Reinaldo, do Tricolor paulista, foi alvo de objetos durante uma cobrança de escanteio, ainda no primeiro tempo.

Confira a nota do Corinthians na íntegra:

O Sport Club Corinthians Paulista informa que o torcedor identificado ao acender um sinalizador no setor Sul da Neo Química Arena no jogo contra o São Paulo, no último domingo (22), será punido por infringir o Estatuto de Defesa do Torcedor em seu Artigo 13 A, parágrafo único, inciso VII.

Ele ficará suspenso do programa Fiel Torcedor e banido da entrada na Neo Química Arena no mínimo até o julgamento do clube no STJD, que ocorrerá no prazo de 40 dias.

Mais uma vez, lembramos que a presença da Fiel é essencial para o Timão em campo e pedimos aos torcedores que cooperarem com o Corinthians e com a administração da Neo Química Arena no sentido de evitar o risco de multas e de punições como perda de mando de jogo ou jogo com portões fechados. Não acendam sinalizadores ou quaisquer tipos de fogos de artifício, não arremessem objetos nem invadam o gramado e não gritem ou cantem mensagens racistas, homofóbicas ou ofensivas em geral.

Atenciosamente,

Sport Club Corinthians Paulista.