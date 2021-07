Corinthians anuncia retorno do meio-campista Renato Augusto

Livre do mercado depois de rescindir com o Beijing Guoan, da China, o jogador de 33 anos torna-se o segundo reforço da temporada 2021 e chega para ser titular na equipe de Sylvinho

Agência Corinthians/Divulgação Renato Augusto durante sua primeira passagem pelo Corinthians



O Corinthians oficializou nesta quinta-feira, 22, a repatriação do meio-campista Renato Augusto, que volta ao clube após mais de cinco anos. Livre do mercado depois de rescindir com o Beijing Guoan, da China, o jogador de 33 anos torna-se o segundo reforço da temporada 2021 e chega para ser titular na equipe comandada por Sylvinho – a primeira contratação foi a do articulador Giuliano. Campeão do Brasileiro de 2015 e da Recopa Sul-Americana de 2013, Renato fez 127 partidas e 15 gols na primeira passagem e, agora, assina vínculo até o fim de 2023.

Mais cedo, Renato Augusto havia comunicado que estava de saída do Beijing Guoan, mandando um recado para os torcedores chineses. “Desde janeiro, estamos tentando encontrar o caminho de volta para a China, mas não aconteceu. A vida é feita por decisões difíceis e é difícil para mim, mas tive que procurar outra opção para continuar minha carreira neste momento. Não foi do jeito que eu desejo, e com certeza não será uma despedida, mas até breve”, disse o jogador, que está sem entrar em campo por uma partida oficial desde o ano passado.