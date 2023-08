Valencia vence o Sevilla por 2 a 1 na estreia do Campeonato Espanhol

Primeira rodada tem estreia do Real Madrid no sábado e Barcelona no domingo

EFE/José Manuel Vidal Valencia venceu na estreia da La Liga nesta sexta-feira



Os campeonatos europeus estão começando a temporada 2023/24. Nesta sexta-feira, 11, a bola rolou na Inglaterra – com vitória do Manchester City – e na Espanha com dois jogos. O Almería recebeu o Rayo Vallecano e perdeu por 2 a 0. Os dois gols foram marcados de pênalti. O primeiro foi aos 20 minutos, com Isaac Camacho, e o segundo só oito minutos depois com Nteka. No outro jogo, Sevilla e Valencia se enfrentaram no Ramón Sánchez Pizjuán e fizeram uma partida muito igual. Os gols só saíram no segundo tempo. Aos 15, Diakhaby abriu o placar para o Valencia, mas nove minutos depois En-Nesyri empatou. Aos 36, Badé foi expulso e deixou a vida do Sevilla mais difícil. Com um a mais, Valencia se recolocou na vantagem aos 43 minutos com Javi Guerra. A primeira rodada da La Liga vai até segunda-feira, com o Real Madrid estreando neste sábado às 16h30 (horário de Brasília) contra o Athletic Bilbao e o Barcelona fazendo o primeiro jogo contra o Getafe, no domingo, às 16h30.

Confira os jogos da primeira rodada da La Liga:

SÁBADO – 12/08

12h – Real Sociedad x Girona

14h30 – Las Palmas x Mallorca

16h30 – Ahtletic Bilbao x Real Madrid

DOMINGO – 13/08

12h – Celta de Vigo x Osasuna

14h30 – Villarreal x Betis

16h30 – Getafe x Barcelona

SEGUNDA-FEIRA – 14/08

14h30 – Cádiz x Alavés

16h30 – Atlético de Madrid x Granada