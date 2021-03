Corinthians assume a liderança do ranking da CBF após vencer o Brasileirão feminino

Nono colocado na classificação de 2019, o Alvinegro atingiu a ponta em apenas dois anos após enfileirar feitos sob a batuta do treinador Arthur Elias e se tornar uma potência na modalidade

O Corinthians assumiu a liderança do Ranking Nacional de Clubes de Futebol Feminino da CBF de 2021. Com 10.792 pontos após a atualização oficial da Diretoria de Competições da entidade, o time paulista subiu duas colocações na atualização deste ano – na temporada anterior, figurava na terceira posição. A equipe do Alvinegro paulista conseguiu o feito depois de ter feito uma excelente campanha no último Campeonato Brasileiro, vendido de mais inquestionável. Confira o top-10 ao final da matéria. O sucesso recente do clube alvinegro, na verdade, surtiu efeito no ranking. Nono colocado na classificação de 2019, o Corinthians atingiu a liderança em apenas dois anos após enfileirar feitos sob a batuta do treinador Arthur Elias e se tornar uma potência na modalidade. Nesse intervalo, o Corinthians foi vice-campeão do Brasileiro Feminino de 2019, campeão da Copa Libertadores Feminina no mesmo ano e campeão do Brasileiro Feminino de 2020. Além disso, conquistou o terceiro lugar na Libertadores de 2020.

Na segunda colocação, com 9.216 pontos, aparece a Ferroviária. Líder do ranking em 2020, a equipe de Araraquara (SP) cedeu uma posição, mas manteve a sua tradição ao permanecer em lugar de destaque no futebol feminino. Neste mês, o time do interior paulista provou isso ao conquistar o título da Libertadores de 2020. O ranking é estabelecido a partir de um cálculo sobre o desempenho dos clubes em competições das últimas cinco temporadas. Além da relação das equipes apresentada no Ranking Nacional de Clubes de Futebol Feminino, a CBF também divulga o Ranking Nacional das Federações.

Confira o Top 10 do Ranking Nacional de Clubes 2021:

1.º – Corinthians-SP – 10.792 pontos

2.º – Ferroviária-SP – 9.216

3.º – Santos-SP – 8.944

3.º – Flamengo-RJ – 8.944

5.º – Avaí/Kindermann-SC – 8.320

6.º – São José-SP – 8.240

7.º – Iranduba-AM – 7.944

8.º – Audax-SP – 7.704

9.º – Ponte Preta-SP – 6.920

10.º – Vitória-BA – 6.744

*Com informações do Estadão Conteúdo