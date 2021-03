FPF e clubes prometem buscar alternativa para Paulistão seguir em outro estado

Em comunicado publicado nesta terça-feira, 16, a Federação e os 16 times da Série A-1 também ameaçaram entrar na Justiça para não paralisar o Estadual

Foto: FERNANDO ROBERTO/UAI FOTO/ESTADÃO CONTEÚDO São Paulo e Santos se enfrentaram no Morumbi pelo Campeonato Paulista 2021



A Federação Paulista de Futebol (FPF) e os 16 clubes da elite do futebol estadual prometeram buscar uma alternativa para o Campeonato Paulista prosseguir em outro estado durante a Fase Vermelha de São Paulo, que proibiu a prática de esportes coletivos para tentar evitar a disseminação do coronavírus em meio ao agravamento da pandemia. Em comunicado divulgado na tarde desta terça-feira, 16, a Federação voltou a afirmar que o protocolo sanitário é seguro e reforçou a sua ideia de fazer uma “bolha de segurança”. Além disso, as entidades ameaçaram entrar na Justiça contra a suspensão devido à “falta de argumentos científicos e médicos que sustentem a paralisação das referidas rodadas neste momento.”

“A FPF está trabalhando em conjunto com a CBF, com outras Federações e autoridades locais para agendar as partidas em outros Estados”, informa o comunicado, assinado pelo presidente da Federação Paulista e por representantes dos 16 clubes da Série A-1. “A partir da falta de argumentos científicos e médicos que sustentem a paralisação das referidas rodadas neste momento, os clubes delegaram à FPF também a possibilidade de judicialização do caso para garantir a continuidade da competição no Estado de São Paulo neste período de Fase Emergencial”, completa.

Em São Paulo, o governador João Doria (PSDB) determinou a paralisação do Paulistão e da prática esportiva coletiva de 15 a 30 de março. Contrária à decisão, a FPF tentou argumentar com a autoridade e com o Ministério Público Estadual, mas teve o seu pedido rejeitado. Em meio ao imbróglio, a entidade já havia cogitado a realização do torneio em outro estado durante o período, mas viu o Rio de Janeiro e Minas Gerais descartarem a possibilidade.

Veja o comunicado completo

A Federação Paulista de Futebol, os 16 clubes do Paulistão Sicredi – Série A1, os Sindicatos dos Atletas, dos Árbitros e dos Treinadores se reuniram virtualmente nesta terça-feira. Deste encontro, a FPF, os clubes e os Sindicatos se manifestam publicamente:

• O futebol paulista é consciente da gravidade da pandemia de COVID-19 e, novamente, lamenta profundamente essa situação delicada que o país e o Estado de São Paulo se encontram;

• Os 16 clubes do Campeonato Paulista, a FPF e os Sindicatos reforçam que o Protocolo de Saúde do futebol é extremamente seguro e a proposta apresentada ao Governo do Estado de São Paulo e ao Ministério Público Estadual, com esquema de “Bolha de Segurança”, garante um controle ainda maior na organização da competição em São Paulo. Assim como os demais segmentos econômicos que permanecem em atividade com restrições, o futebol deve seguir as mesmas condições, com funcionamento sem público e com este protocolo inédito entre todos os setores da sociedade;

• Diante do decreto que determinou a paralisação das partidas das rodadas 5, 6 e 7 do Campeonato Paulista – Série A1 no Estado de São Paulo, os 16 clubes participantes da competição decidiram, de forma unânime e com apoio dos Sindicados dos Atletas, dos Treinadores e dos Árbitros, manter o calendário de jogos conforme previsto. Para cumprir esses compromissos, as medidas decididas por todos os participantes são:

1-) A FPF está trabalhando em conjunto com a CBF, com outras Federações e autoridades locais para agendar as partidas em outros Estados;

2-) A partir da falta de argumentos científicos e médicos que sustentem a paralisação das referidas rodadas neste momento, os clubes delegaram à FPF também a possibilidade de judicialização do caso para garantir a continuidade da competição no Estado de São Paulo neste período de Fase Emergencial.

A FPF e os clubes seguem à disposição de todas as autoridades públicas para encontrar soluções que atendam as demandas do setor, sempre prezando pela segurança de todos os profissionais do futebol.

