Equipe feminina do Manchester United jogará em Old Trafford pela 1ª vez

A treinadora do time, Casey Stoney, comemorou a notícia e acredita que a ação pode dar mais visibilidade ao futebol feminino

Reprodução/ Twitter A decisão de jogar no Old Trafford foi comemorada pelas jogadoras nas redes sociais



A equipe feminina do Manchester United jogará no estádio Old Trafford pela primeira vez em sua história no próximo dia 27 de março, contra o West Ham, pela 18ª rodada do Campeonato Inglês. As chamadas ‘Diabas Vermelhas’, que normalmente mandam seus jogos no Leigh Sports Village, enfrentarão as ‘Hammers’ em um jogo histórico para o clube de Manchester. A treinadora do time, Casey Stoney, se mostrou empolgada com a oportunidade e a vê como forma de dar visibilidade ao futebol feminino. “Esperamos que no futuro haja muito mais oportunidades para jogar em Old Trafford e podemos fazê-lo na frente de nossos fãs”, declarou a técnica. O United é o terceiro colocado no Inglês feminino, com 35 pontos em 16 rodadas, seis a menos que o Chelsea e quatro a menos que o Manchester City. O West Ham é o lanterna, com apenas oito.

A diretora de operações, Collette Roche, também comemorou a decisão. “Estamos entusiasmados por receber nossa equipe feminina em Old Trafford. A pausa internacional neste mês criou uma lacuna no programa desta temporada no estádio e todos concordamos que este era o momento certo para receber Casey e sua equipe em Old Trafford”, revelou. “Adoraríamos que os fãs pudessem estar lá para testemunhar esse momento, mas esse momento vai chegar”, completou. No próximo ano, o estádio também receberá a Eurocopa feminina.

*Com informações da EFE