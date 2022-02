Santos leva empate do São Bernardo na Vila Belmiro e sai de campo vaiado

Equipe de Fábio Carille dominou o primeiro tempo, mas jogou mal na segunda etapa e ficou com apenas um ponto

FABRÍCIO COSTA / FUTURA PRESS / ESTADÃO CONTEÚDO Santos abre o placar no primeiro tempo, mas joga mal no segundo e leva o empate



O Santos enfrentou o São Bernardo na Vila Belmiro nesta quinta, 10 e empatou em 1 a 1 pela quinta rodada do Campeonato Paulista. A equipe comandada por Fábio Carille dominou as ações no primeiro tempo, e levou perigo Madson e Marcos Leonardo; aos 25 minutos, Ângelo passou pela marcação e deu bom passe para Marcos Leonardo, que tocou na saída do goleiro para abrir o placar. Ainda na primeira etapa, Ricardo Goulart quase aumentou para o Santos ao chutar uma bola na trave. A segunda etapa foi distinta, e a equipe do ABC paulista exigiu boa defesa de João Paulo em chute de Rodrigo Souza, pouco antes de Silvinho empatar a partida. A torcida presente no estádio criticou Carille, vaiando-o pela substituição de Ângelo, ocorrida antes do empate, e pela postura do time em campo. O Santos tentou buscar o segundo gol, mas levou pouco perigo à meta defendida por Júnior Oliveira. No momento, o São Bernardo lidera o grupo B com oito pontos, enquanto o Santos é o terceiro do grupo D com seis pontos, fora da zona de classificação.