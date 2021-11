Corinthians bate o Fortaleza com gol no fim e se aproxima do G-4

Cantillo concluiu linda jogada e garantiu vitória alvinegra na Neo Química Arena

ETTORE CHIEREGUINI / AGIF / ESTADÃO CONTEÚDO Renato Augusto acertou a trave minutos antes de Cantillo fazer o gol do Corinthians



O Corinthians venceu o Fortaleza por 1 a 0 na Neo Química Arena na tarde deste sábado, 6, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O único gol da partida foi marcado por Cantillo aos 41 minutos do segundo tempo. Com o resultado, a equipe paulista se consolida no G-6 com 47 pontos e se aproxima do próprio Fortaleza, quinto lugar com 48 pontos, e do Bragantino, que tem 49. No primeiro tempo, o Corinthians teve duas boas chances, em chute cruzado de Roger Guedes que passou perto e cabeçada de Gil defendida por Marcelo Boeck; a equipe cearense exigiu boa defesa de Cássio em chute de Matheus Vargas. Na etapa final, a equipe alvinegra levou perigo com Roger Guedes, Gustavo Mosquito e Giuliano e chegou a acertar a trave com Renato Augusto, antes de Cantillo receber a bola de Jô após boa jogada e abrir o placar. O Fortaleza tentou respondeu com Matheus Vargas, em chute forte que passou perto, mas a partida acabou mesmo com a vitória corintiana.