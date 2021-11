Fórmula 1 estende contrato com o Grande Prêmio da China até 2025

Prova ficou de fora do calendário nos últimos três anos devido à pandemia de Covid-19

REUTERS/Aly Song GP da China está fora do calendário há três anos por causa da pandemia



A organização da Fórmula 1 anunciou neste sábado, 6, que renovou o contrato com o Grande Prêmio da China, em Xangai, que está confirmado no calendário da modalidade até 2025. Faz três anos que o GP não acontece no país devido à pandemia de Covid-19. A primeira corrida da F1 na China aconteceu em 2004 e os organizadores veem o país como um importante mercado de crescimento para o esporte. “Esta é uma ótima notícia para todos os nossos fãs na China e estamos muito satisfeitos em anunciar este acordo”, disse o presidente-executivo Stefano Domenicali em um comunicado. “Nossa parceria com o promotor Juss Sports é incrivelmente forte e estamos ansiosos para continuar nossa parceria de longo prazo”, acrescentou. Neste final de semana acontece o GP do México, no domingo, às 16h (horário de Brasília).