Corinthians bate São José e fecha fase de grupos da Copinha com três vitórias

Pedro, de 15 anos, foi o principal destaque da vitória ao fazer o gol que abriu o placar

BRUNO CASTILHO / FUTURA PRESS / ESTADÃO CONTEÚDO Corinthians avança na Copinha e vai em busca do 11º título na competição



O Corinthians conseguiu a terceira vitória em três jogos da fase de grupos da Copinha ao superar o São José nesta segunda, 10, no Estádio Municipal Doutor Mário Martins Pereira, em São José dos Campos. O grande destaque do jogo foi o garoto Pedro, de 15 anos, que abriu o placar no início do segundo tempo; Giovanni fechou a conta já nos acréscimos, cobrando pênalti. O técnico do Corinthians, Diogo Siston, decidiu aproveitar que o time já estava classificado e poupar o time titular, mandando a campo uma escalação formada majoritariamente por reservas. Mesmo sem a equipe principal, o Corinthians dominou amplamente o jogo e poderia ter feito mais do que os dois gols. Na próxima fase, os garotos da equipe alvinegra enfrentam o Ituano, novamente em São José dos Campos, em horário e data a definir. O time da casa ficou na lanterna do grupo e foi eliminado – a outra vaga da chave foi para o Resende-RJ.