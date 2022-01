Jô e Willian testam positivo para Covid-19 em reapresentação do Corinthians para pré-temporada

Dupla de atacantes se junta ao meia Renato Augusto, que testou positivo na semana passada e segue em isolamento; médica garante que eles estão assintomáticos

Reprodução/Instagram @jooficial7 e @willianborges88 Os dois jogadores testaram positivo nesta segunda-feira, 10, durante a reapresentação do elenco para a pré-temporada



Os jogadores do elenco do Corinthians se reapresentaram no CT Dr. Joaquim Grava para o início da pré-temporada de 2022 nesta segunda-feira, 10. Na chegada, todos foram submetidos a testes de detecção de Covid-19 e dois atletas testaram positivo: Jô e Willian. A informação foi confirmada pelo próprio clube através de um comunicado emitido horas depois da reapresentação. A dupla se junta ao meia Renato Augusto, que testou positivo na semana passada e segue isolado. A médica do Corinthians, Ana Caroline Côrte e Ramos, esclareceu que “os atletas estão bem, assintomáticos e com o sistema vacinal completo. Eles serão testados diariamente até o resultado negativo e sendo monitorados pelo departamento médico”. Os outros atletas testaram negativo e devem iniciar os trabalhos com bola na terça-feira, 11. O Corinthians estreará no Campeonato Paulista no dia 25 de janeiro às 21h contra a Ferroviária na Neo Química Arena.