Corinthians: Boselli sofre fratura no rosto e vira dúvida para mata-mata do Paulista

Atacante argentino deverá ser desfalque para confronto diante do RB Bragantino, válido pelas quartas de final do Paulistão, nesta semana

Luis Moura/Estadão Conteúdo Boselli é atacante do Corinthians



O Corinthians informou, na noite deste domingo (26), que o atacante Mauro Boselli sofreu uma fratura na face durante a vitória da equipe diante do Oeste, na Arena Barueri, em confronto que selou a classificação do Timão para as quartas de final do Campeonato Paulista. Em comunicado oficial, o clube do Parque São Jorge avisou que o argentino precisará passar por um procedimento cirúrgico nesta segunda-feira (27).

“O atacante Mauro Boselli está internado no hospital São Luiz, unidade Morumbi, por conta de uma fratura na face. Ele será submetido a processo cirúrgico pelo médico Marcos Pita na manhã de segunda (27)”, comunicou o Alvinegro.

Boselli se contundiu ainda no primeiro tempo, quando entrou em disputa de cabeça e acabou sentindo. Sem condições para continuar em campo, ele foi substituído nos minutos finais da etapa inicial.

Desta forma, a presença do atacante titular no jogo contra o RB Bragantino, válido pelas quartas de final do Paulistão, é improvável. A partida será realizada nesta semana e terá horário, local e data definidos pela Federação Paulista de Futebol (FPF) nesta segunda. Como a disputa acontecerá em jogo único, quem vencer, avança para a semifinal. O empate leva o confronto para as penalidades.