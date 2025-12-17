Corinthians chega à final com oito pendurados e liga alerta antes de enfrentar o Vasco

Equipe paulista abre decisão da Copa do Brasil com lista extensa de jogadores sob risco de suspensão no jogo de volta

Corinthians e Vasco abrem a final da Copa do Brasil nesta quarta-feira (17), às 21h30, na Neo Química Arena. Antes do primeiro duelo da decisão, o clube paulista lida com uma preocupação disciplinar: oito jogadores entram em campo pendurados com dois cartões amarelos. A lista do Timão inclui Hugo Souza, Rodrigo Garro, Gustavo Henrique, Matheuzinho, Maycon, André Ramalho, Angileri e Breno Bidon. Caso algum deles receba advertência da arbitragem nesta quarta-feira, ficará suspenso do jogo de volta da final.

No Vasco, a situação é menos delicada. Apenas dois atletas estão pendurados: Pablo Vegetti e Lucas Piton. O lateral-esquerdo, porém, se recupera de uma lesão no joelho e é dúvida para a partida.

As equipes garantiram vaga na final após eliminarem Cruzeiro e Fluminense, respectivamente, nas semifinais, ambas decididas nos pênaltis. Corinthians e Vasco voltam a disputar um título direto entre si pela primeira vez desde o Mundial de Clubes de 2000 — em 2011, o Timão foi campeão brasileiro, e o Cruzmaltino vice, mas a competição nacional é disputada em pontos corridos desde 2003.

O campeão da Copa do Brasil será definido no jogo de volta, marcado para o próximo domingo, às 18h (de Brasília), no Maracanã.

*Com informações do Estadão Conteúdo