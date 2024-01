Corinthians confirma contratação do zagueiro equatoriano Félix Torres

Segundo o diretor de futebol do clube, Rubens Gomes, jogador chega na quinta-feira, 11, no CT Joaquim Grava; equipe paulista negou interesse no volante Erick, do Athletico-PR

Rodrigo BUENDIA / AFP Zagueiro equatoriano Felix Torres comemora após marcar durante a partida de futebol das eliminatórias sul-americanas da Copa do Mundo da FIFA de 2026 entre Equador e Uruguai



O Corinthians confirmou nesta quarta-feira, 10, a contratação do zagueiro equatoriano Félix Torres, que deve se apresentar no CT Joaquim Grava nesta quinta-feira, 11. “A novela acabou, o Torres chega amanhã”, disse o diretor de futebol do clube, Rubens Gomes, também conhecido como Rubão, durante a apresentação do lateral-esquerdo Diego Palácios. O Santos Laguna, do México, estava relutante em liberar Torres, mas os obstáculos foram superados. O presidente do Corinthians, Augusto Melo, tinha a intenção de anunciar Félix Torres no dia de sua posse, na semana passada, assim como fez com outros jogadores. No entanto, questões documentais impediram a concretização do plano. O Santos Laguna adotou uma postura inflexível e exigiu garantias antes de liberar o jogador. Enquanto isso, Torres continuou treinando normalmente no México. Com a situação aparentemente resolvida, Diego Palácios, compatriota de Torres, comemorou o acerto. O lateral-esquerdo afirmou que o zagueiro equatoriano é o melhor de seu país e que sua chegada será de grande ajuda para o Corinthians. Palácios expressou sua felicidade em receber Torres e destacou a importância de sua contribuição para o clube.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Apesar dos rumores que circulavam, o Corinthians negou os rumores de uma possível contratação do volante Erick, do Athletico-PR. Rubão afirmou que o time nunca fez nenhuma proposta pelo jogador, contradizendo o empresário Miguel Calluf. Além da chegada de Félix Torres, o Corinthians espera anunciar nos próximos dias a contratação do zagueiro Gustavo Henrique, ex-Flamengo e Santos, que estava no Valladolid. O clube está em busca de reforços para a temporada e busca fortalecer seu elenco com jogadores de qualidade.