Corinthians confirma dois desfalques para clássico contra o São Paulo; confira 

Clássico no Morumbi está marcado para o próximo domingo, 29, pela quinta rodada do Paulistão

Reprodução/Instagram @corinthians Fernando Lázaro terá problemas para escalar o Corinthians diante do São Paulo



O Corinthians confirmou nesta quinta-feira, 26, que o técnico Fernando Lázaro não poderá contar com dois jogadores para o clássico diante do São Paulo, marcado para este domingo, 29, no Morumbi, pela quinta rodada do Campeonato Paulista 2023. O volante Víctor Cantillo foi diagnosticado com uma lesão de grau 2 no músculo posterior da coxa direita, enquanto o meio-campista Maycon tem uma contusão de grau 1 na coxa esquerda. Apesar de não divulgar a previsão de retorno, o Timão dá como certa a ausência da dupla no Majestoso. Quem deve voltar contra os são-paulinos, no entanto, é o argentino Fausto Vera, recuperado de uma torção no tornozelo direito. Líder do Grupo C, o Alvinegro soma 7 pontos em quatro jogos no Estadual. O time de Rogério Ceni, por sua vez, tem 5 em três partidas e está no primeiro lugar da chave B. O Tricolor ainda recebe a Portuguesa, às 21h30 (de Brasília) desta quinta-feira, antes de pegar os corintianos.