‘Se eu fosse presidente do Corinthians, não teria deixado o Suárez ir para o Grêmio’, diz Lula

Presidente da República fez uma brincadeira envolvendo o atacante durante evento no Uruguai

WESLEY SANTOS/ESTADÃO CONTEÚDO Luis Suárez já marcou cinco vezes em seus três jogos iniciais pelo Grêmio



Presidente da República, Luis Inácio Lula da Silva participou de um evento no Uruguai, na última quarta-feira, 25. Corintiano confesso, o chefe do Executivo tratou de fazer uma brincadeira ao dizer que não aprovou o acordo entre Grêmio e Luis Suárez, um dos principais jogadores da história do futebol uruguaio. “Se eu fosse presidente do Corinthians, meu time de futebol, eu não teria deixado o Suárez ir para o Grêmio. Ele jogaria no Corinthians”, comentou. Reforço do Tricolor Gaúcho para a temporada, o centroavante com passagens por Liverpool, Barcelona e Atlético de Madrid já soma cinco gols em três partidas disputadas, sendo duas pelo Estadual e outra pela Recopa Gaúcha. No ano passado, o mandatário do Alvinegro paulista, Duílio Monteiro Alves, chegou a falar que Suárez seria um “sonho”. O atleta, entretanto, acabou acertando com a equipe de Porto Alegre no começo deste ano, após o término de seu contrato com o Nacional.