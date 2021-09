Corinthians conta com Jô em reapresentação nesta segunda; Willian cumpre quarentena 

Os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos realizaram em Goiânia um trabalho regenerativo, como é comum nos dias seguintes das partidas

@FelipeSzpak/ Ag. Corinthians Jô durante treino no Corinthians no CT



O elenco do Corinthians se reapresentou nesta segunda-feira, 13, após o empate diante do Atlético-GO, fora de casa, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time treinado por Sylvinho deu início à preparação para o próximo compromisso, marcado para o próximo domingo, 19, diante do América-MG, na Neo Química Arena. A grande novidade do dia foi a presença do atacante Jô, que retomou as atividades – o centroavante do último confronto para resolver pendências pessoais. Os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos realizaram em Goiânia um trabalho regenerativo, como é comum nos dias seguintes das partidas. Já os demais atletas foram ao Campo 2, onde a equipe de preparação física comandou o aquecimento. Em seguida, Sylvinho promoveu um trabalho de passes e marcação pressão. Por fim, os atletas participaram de uma atividade de enfrentamento em campo reduzido.

Nesta terça-feira, o elenco ganhou um dia de descanso e voltará aos trabalhos na manhã de quarta-feira, dando sequência na preparação para enfrentar o América-MG. O Corinthians é o sexto colocado do Brasileirão com 29 pontos. Quem poderá voltar aos treinamento na quarta-feira é o meia Willian. O atleta está em isolamento, na sua residência, cumprindo o restante de uma quarentena devido à sua recente chegada da Inglaterra, vindo ao Brasil. O camisa 10 chegou a viajar à Goiânia e participaria do jogo diante do Atlético Goianiense, mas foi surpreendido por um comunicado da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) dizendo que ele não poderia entrar em campo, já que na sua chegada em território brasileiro assinou um termo onde se comprometia se resguardar durante 14 dias.