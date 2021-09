Sem Willian, Corinthians empata com Atlético-GO em 1 a 1 pelo Brasileirão

Gabriel Pereira marcou seu primeiro gol no profissional e Zé Roberto empatou

MARCOS SOUZA/NASCIMENTOSOUZAPRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Equipes fizeram jogo bem disputado



Em meio a polêmica de Willian e Anvisa, o Corinthians entrou em campo na noite deste domingo, 12, para enfrentar o Atlético-GO, em Goiânia, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro e empatou em 1 a 1. O resultado deixa o alvinegro em 6º na tabela e o Atlético em 8º. O primeiro tempo de jogo foi bem morno e sem muita construção efetiva de jogadas. O Corinthians só apareceu uma vez com grande perigo em cabeçada de Roger Guedes, enquanto Atlético-GO não assustou a zaga adversária. No segundo tempo o nível do futebol melhorou. Aos 14 minutos, Gabriel Pereira recebeu e saiu driblando a zaga atleticana. Chutou cruzado e abriu o placar. Foi o primeiro gol dele no time profissional. No lance seguinte, o Atlético quase empatou.

Depois do gol, os donos da casa começaram a incomodar mais a meta de Cássio. Aos 43, Zé Roberto aproveitou cobrança de falta e empatou a partida. O lance foi revisado pelo VAR e validado. Nos acréscimos, Cássio fez uma grande defesa. Durante a partida, Fagner e Roni foram substituídos por lesão. O Corinthians informou que o lateral teve uma contratura no pescoço e o meio-campista sofreu um trauma no joelho e será reavaliado nesta segunda-feira. Na próxima rodada, o Corinthians enfrenta o América-MG, em casa, no domingo às 18h15 (horário de Brasília). Enquanto o Atlético-GO viaja para encarar o São Paulo, no Morumbi, às 16h.