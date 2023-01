Corinthians cutuca São Paulo após vitória no clássico: ‘Tabu? Só conheço um’

Timão lembrou que o Tricolor nunca ganhou na Neo Química Arena, estádio inaugurado em 2014

Rodrigo Coca / Ag. Corinthians Adson marcou duas vezes na vitória do Corinthians sobre o São Paulo



O Corinthians tratou de provocar o São Paulo após a vitória por 2 a 1, neste domingo, 29, no Morumbi, pela quinta rodada do Campeonato Paulista. Através das redes sociais, o Alvinegro lembrou que encerrou um jejum de seis anos sem ganhar no rival. “Tabu? Só conheço um…”, escreveu a conta do Timão, recordando que o Tricolor nunca ganhou na Neo Química Arena, estádio inaugurado em 2014. Com o resultado, a equipe treinada por Fernando Lázaro chegou aos 10 pontos, permanecendo na liderança do Grupo C. O time de Rogério Ceni, por sua vez, segue com 8 pontos, no primeiro lugar da chave B. O próximo compromisso dos corintianos está marcado para domingo, 5, contra o Botafogo-SP, em casa. Já os são-paulinos medem forças com o Santo André, no mesmo dia, no Bruno José Daniel.