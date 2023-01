Paulistão: Corinthians quebra tabu de seis anos e vence clássico contra o São Paulo no Morumbi

Desde 2017 o Corinthians não vencia o rival fora de casa; Adson marcou os dois gols da vitória corintiana por 2 a 1

PETER LEONE/O FOTOGRÁFICO/ESTADÃO CONTEÚDO Adson foi o destaque do Corinthians com 2 gols



No Morumbi lotado, o Corinthians venceu o São Paulo por 2 a 1 neste domingo, 29, no clássico da quinta rodada do Campeonato Paulista. O resultado coloca o Timão em 1º no Grupo C com 10 pontos, mesmo com a derrota o Tricolor também é líder de seu grupo, o B, com 8 pontos. O primeiro tempo foi de excelência para os visitantes, que se cuidaram na defesa e foram decisivos no ataque. É verdade que o Tricolor começou melhor, apertando a defesa adversária. Mas aos 18 minutos, Fagner cruzou na direita para Adson, que chutou para as redes e abriu o placar. O lance foi revisado pelo VAR e, depois de muita demora, confirmado. Aos 34, Róger Guedes fez uma boa jogada pela esquerda e cruzou para, novamente, Adson empurrar para as redes. Nos minutos finais, o São Paulo se lançou ao ataque e Cássio precisou fazer duas defesas difíceis para evitar o gol.

No intervalo, Rogério Ceni promoveu mudanças e colocou Luciano e Caio Paulista nos lugares de Pablo Maia e Orejuela (vaiado pela torcida). As substituições melhoraram o time, que teve uma grande chance aos 4 minutos com Arboleda, que cabeceou para fora. Aos 15, Méndez soltou uma bomba e acertou o travessão. Do outro lado, o Corinthians diminuiu a velocidade e só chegou com perigo aos 24, em defesa de Rafael. O volante Paulinho, que ficou fora por nove meses após lesionar o joelho, voltou ao Timão. Aos 32 minutos, Luciano bateu no cantinho e diminuiu o placar. No último minuto, Luciano tentou bater no canto novamente e a bola passou muito perto.