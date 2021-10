Corinthians defende tabu contra o Bahia na Neo Química Arena; veja retrospecto

Sem perder no Brasileirão há nove jogos, o Alvinegro paulista também não sabe o que é ser derrotado pelo Tricolor de Aço em sua casa, inaugurada em 2014

JULIO ZERBATTO/MYPHOTO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Róger Guedes comemorando gol com a camisa do Corinthians



O Corinthians entra em campo nesta terça-feira, 5, com a missão de ampliar a invencibilidade no Campeonato Brasileiro e defender um tabu contra o Bahia. Sem perder no torneio há nove jogos, o Alvinegro paulista também não sabe o que é ser derrotado pelo Tricolor de Aço na Neo Química Arena. Desde a inauguração do estádio no bairro da zona leste da capital paulista, em 2014, o Timão recebeu os baianos em seis oportunidades, conseguindo cinco vitórias e apenas um empate. Ao todo, foram 14 gols marcados contra a equipe nordestina, sendo vazado em apenas 5 oportunidades.

Sexto colocado na tabela do Brasileirão, o Corinthians contará com um fator importante para tentar manter o embalo na competição. Graças à autorização do governador João Doria (PSDB), o time treinado por Sylvinho voltará a receber o apoio da torcida, algo que não acontece desde março do ano passado, no começo da pandemia do novo coronavírus. A capacidade, neste momento, estará limitada a 30% da capacidade total do estádio. A partir do dia 15 de outubro, o Alvinegro e os outros clubes do Estado de São Paulo poderão contar com 50%. A capacidade máxima acontecerá a partir de 1º de novembro.

Retrospecto de Corinthians x Bahia em Itaquera

23/07/2014 – Corinthians 3×0 Bahia – Copa do Brasil;

16/08/2014 – Corinthians 1×1 Bahia – Brasileirão;

22/06/2017 – Corinthians 3×0 Bahia – Brasileirão;

27/10/2018 – Corinthians 2×1 Bahia – Brasileirão;

21/09/2019 – Corinthians 2×1 Bahia – Brasileirão;

16/09/2020 – Corinthians 3×2 Bahia – Brasileirão.