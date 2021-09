Libertadores: Vampeta dá seu palpite sobre o confronto entre Palmeiras e Atlético-MG; confira

Comentarista do programa Esporte em Discussão falou sobre o jogo de volta pela semifinal do torneio continental, dizendo que a equipe mineira deverá ser mais ofensiva por precisar da vitória

VAN CAMPOS/O FOTOGRÁFICO/ESTADÃO CONTEÚDO Equipes decidiram uma vaga na final da Libertadores nesta terça



Buscando uma vaga na final da Copa Libertadores 2021, Atlético-MG e Palmeiras se enfrentam nesta terça-feira, 28, pelo jogo de volta da semifinal no torneio. Na partida de ida, disputada no Allianz Parque, as duas equipes empataram em 0 a 0. Para o jogo de volta, qualquer vitória de um dos lados classifica o vencedor. Empates com gols favorecem o Palmeiras enquanto que um novo empate em 0 a 0 leva a decisão para os pênaltis. Embalado no Campeonato Brasileiro, o Galo busca chegar a sua segunda final da Libertadores na história. O Palmeiras por sua vez, chega ao confronto abalado pela derrota por 2 a 1 para o Corinthians no dérbi disputado no último sábado, 25. A partida contará com a presença da torcida do Galo.

Durante o programa Esporte em Discussão, da Jovem Pan, desta terça, o comentarista Vampeta analisou o jogo, dizendo que o Atlético-MG deve vir pra cima porque precisa da vitória mas que o Palmeiras não tem jogadores tontos e pode decidir a partida. Além disso, o comentarista deu seu palpite sobre quem vencerá o confronto entre as equipes e irá para a final da Libertadores. “Como comentarista, eu acho que o Atlético-MG ganha o jogo. Vou torcer para o Atlético ganhar, ai é o torcedor Vampeta. Se não tivesse gol fora, o Atlético-MG ia cair para dentro. O Atlético só passa se vencer. O Palmeiras com empate ele vai, até o 0 a 0 pode levar o Palmeiras para o pênalti, o que não é uma coisa boa para o Palmeiras nos últimos anos, mesmo tendo um grande goleiro. Mas é mais uma oportunidade. Ai você pega o Galo, faço 1 a 0. Ai o jogador pensa ‘vou segurar?’. Não é um time tonto. Tem jogadores importantes no Palmeiras. Pode não estar jogando nada até agora e jogar para caramba hoje à noite”, analisou Vampeta.

Confira o programa desta terça-feira, 28: