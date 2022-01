Corinthians desiste da contratação de Diego Costa, ex-Atlético Mineiro

Presidente do clube, Duílio Monteiro Alves, afirmou que os valores de salário do jogador estão fora do orçamento

Reprodução/ Twitter Corinthians busca centroavante no mercado para a temporada 2022



O presidente do Corinthians, Duílio Monteiro Alves, afirmou neta sexta-feira, 21, que o clube não trará Diego Costa, ex-jogador do Atlético Mineiro. O cartola revelou em Live da Central do Mercado, do GE, que houve conversas com o atleta, mas que os valores colocados pelo atacante não são possíveis para o Corinthians. “O Corinthians, para deixar claro, não está aguardando jogador nenhum. Se quer jogar aqui, vamos conversar. Se não, não vamos. Querer jogar no Corinthians com salário de Arábia é não querer jogar aqui. Estamos na nossa economia, nosso câmbio, real desvalorizado. O Corinthians não fez proposta para o Diego e ficou aguardando. Não, o Corinthians escutou, depois da rescisão, o que ele pretendia para jogar aqui. E estamos estudando. Deixo claro que o Corinthians não trará o Diego Costa”, explicou.

No entanto, Duílio não fechou as portas para o espanhol. “Não é interessante nos termos que ficou. Não jogará no Corinthians, só se os valores mudarem. Posso cravar que nesta janela ele não virá para o Corinthians. Grande jogador, gosto muito, é a cara do clube, nos ajudaria, temos carência. Mas é uma operação em que a conta não fecha”, completou o presidente. De olho na Copa Libertadores de 2022, o Corinthians busca um centroavante para a temporada. Depois de especulações sobre Cavani e Diego Costa, o nome de Arthur Cabral também ronda o Parque São Jorge.