Lucas Lima recusa propostas para deixar o Santos e causa polêmica nas redes sociais

Marcelo Teixeira, presidente do clube, gostaria que o meia saísse para aliviar a folha salarial

GUILHERME DIONíZIO/CÓDIGO19/ESTADÃO CONTEÚDO O meia Lucas Lima está em sua segunda passagem pelo Santos



Lucas Lima, jogador do Santos, causou polêmica nas redes sociais ao publicar uma mensagem enigmática sobre o futuro. O meia recusou quatro propostas para deixar o clube, incluindo uma do Sport. O presidente do clube, Marcelo Teixeira, esperava que ele aceitasse para aliviar a folha salarial. No entanto, Lucas afirmou que não se preocupa com o amanhã e que está grato pelas oportunidades que teve até agora. A declaração gerou críticas e apoio ao jogador, que está treinando separado do restante do elenco.