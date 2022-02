Corinthians deve ter ‘quinteto mágico’ contra o São Bernardo; veja a provável escalação 

Para encarar o líder da classificação geral do Estadual, o técnico interino Fernando Lázaro deverá promover mudanças em relação ao time que bateu o Mirassol

RICARDO MOREIRA / ZIMEL PRESS / ESTADÃO CONTEÚDO Renato Augusto marcou na vitória do Corinthians sobre o Mirassol



Em busca da terceira vitória consecutiva no Campeonato Paulista, o Corinthians recebe na noite desta quarta-feira, 16, o São Bernardo, na Neo Química Arena. Para encarar o líder da classificação geral do Estadual, o técnico interino Fernando Lázaro deverá promover uma mudança em relação ao time que bateu o Mirassol na semana passada. De acordo com o repórter setorista Caíque Silva, do Grupo Jovem Pan, o atacante Gustavo Mantuan, que perdeu um gol incrível na última partida, deverá sair da escalação titular, dando espaço para Willian. Assim, o “quinteto mágico”, formado pelos últimos reforços do Timão, começará o duelo válido pela sétima rodada. O provável Timão para o jogo das 21h30 (de Brasília) de hoje tem: Cássio; Fagner, João Victor, Gil e Lucas Piton; Du Queiroz, Paulinho, Renato Augusto e Giuliano; Willian e Roger Guedes.