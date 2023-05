Corinthians divulga relacionados contra o Botafogo; preparador físico Flávio de Oliveira é demitido  

Timão enfrenta o Glorioso nesta quinta-feira, 11, no Engenhão, pela quinta rodada do Brasileirão

Foto: MARCELLO ZAMBRANA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO Róger Guedes e Cássio comemoram gol do Corinthians



O Corinthians divulgou a lista de relacionados para o duelo contra o Botafogo, marcado para esta quinta-feira, 11, no Engenhão, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Ainda em recuperação de uma lesão no joelho direito, Renato Augusto não viaja com o restante da delegação para o Rio de Janeiro. Quem também está fora da partida é o zagueiro Fabián Balbuena. Com contrato somente até junho, o defensor pode não vestir mais a camisa do Timão – esta é a mesma situação do volante Du Queiroz, já negociado com o Zenit (Rússia). Assim como no empate contra o Fortaleza, Víctor Cantillo e Júnior Moraes também foram cortados por opção técnica. Além de anunciar os relacionados para o embate contra o Glorioso, líder do Nacional, a diretoria também informou que demitiu o preparador físico Flávio de Oliveira. De volta ao Parque São Jorge em 2023, o profissional estava sendo contestado por parte da torcida. Seu substituto deverá ser o experiente Augusto Mello, fiel escudeiro do treinador Vanderlei Luxemburgo. Com apenas 4 pontos na tabela, o Alvinegro é somente o 16º colocado na tabela de classificação.