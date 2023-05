Renato Augusto treina com bola e fica próximo de reforçar o Corinthians

No início de abril, o meia sofreu uma lesão no joelho direito durante o duelo contra o Liverpool-URU

Raphael Martinez/Agência Corinthians Renato Augusto se lesionou contra o Liverpool-URU, na estreia do Corinthians na Libertadores 2023



O meia Renato Augusto esteve no campo do CT Joaquim Grava nesta terça-feira, 9, e trabalhou com bola com a supervisão do fisioterapeuta Bruno Mazziotti. No início de abril, o jogador sofreu uma lesão no joelho direito durante o duelo contra o Liverpool-URU, na estreia do Corinthians na Copa Libertadores 2023. Mais de um mês depois, Renato está próximo de reforçar o Timão para o restante da temporada. Agora, ele está na penúltima etapa da recuperação. A próxima será treinar com bola com os demais atletas, o que deve acontecer até a semana que vem. O que está certo é que o camisa 8 continuará sendo desfalque para enfrentar tanto o Botafogo, na quinta-feira, 11, e quanto para o clássico contra o São Paulo, no domingo, 14, ambos os jogos pelo Campeonato Brasileiro. Para a partida dessa quinta, o técnico Vanderlei Luxemburgo fará pelo menos uma mudança na escalação alvinegra. Isso porque Fausto Vera, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, será desfalque. Maycon, Paulinho e Cantillo são os principais candidatos a ficar com a vaga. A equipe que enfrentará o Botafogo será definida nessa quarta, 10, já que nesta terça os titulares do Timão fizeram apenas trabalhos regenerativos após o empate em 1 a 1 contra o Fortaleza, na segunda-feira, 8, na Neo Química Arena.