Corinthians diz que está monitorando ‘quadro gripal’ de Luan

Daniel Augusto Jr. / Ag. Corinthians Luan durante partida do Corinthians na Flórida Cup



O Corinthians emitiu uma nota oficial, na tarde desta segunda-feira (16), informando que está observando o “quadro gripal” de Luan e de um membro da comissão técnica.

“O atleta Luan e um membro da comissão técnica do Corinthians apresentam quadro gripal”, comunicou o Timão. “Ambos foram devidamente medicados, estão em observação em suas respectivas casas e em contato constante via telefone com o departamento médico do clube”, finalizou.

Mais cedo, Ivan Grava, médico do Corinthians, informou em entrevista ao portal “UOL”que Luan estava com suspeita de Covid-19.

Luan participou do empate do Alvinegro paulista com o Ituano, na tarde de ontem, em Itaquera. O meio-campista, inclusive, anotou o único gol do seu time na partida.

Hoje, a Federação Paulista de Futebol (FPF) e os 16 clubes que participam do Campeonato Paulista A1 decidiram suspender o torneio por período indeterminado.

Assim, Luan e companhia não sabem quando voltarão a campo. A próxima rodada do Corinthians está programa para acontecer na Arena, no clássico contra o Palmeiras, pela penúltima rodada do Estadual.