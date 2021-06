Corinthians diz que irá apurar suposto caso de racismo de Danilo Avelar em jogo online

O defensor do Timão teria cometido injúria racial durante uma partida de Counter Strike Global Offensive (CS:GO) na noite da última terça-feira, 22

Rodrigo Coca/Agência Corinthians Danilo Avelar está sendo acusado de ter praticado racismo



O Corinthians emitiu uma nota na manhã desta quarta-feira, 23, informando que irá apurar o suposto ato de racismo cometido pelo defensor Danilo Avelar em uma partida de Counter Strike Global Offensive (CS:GO). Na noite de ontem, o nome do lateral do Timão entrou para os assuntos mais comentados do Twitter após uma pessoa denunciar a ação através de um print. Nele, uma conta com o username D.A35, que seria do atleta, envia a seguinte mensagem a um outro jogador do game: “fih de rapariga preta”. Na manhã de hoje, a plataforma já não exibia informações deste login.

“O Sport Club Corinthians Paulista informa que tomou conhecimento do incidente que envolveu o nome do atleta Danilo Avelar nas redes sociais e que está apurando os fatos e o contexto. Atualizaremos nossa posição tão logo seja possível”, informou o Alvinegro paulista em nota disparada nas redes sociais. No Twitter, diversos torcedores do Timão pediram a saída do jogador, que não entra em campo desde outubro do ano passado após sofrer uma ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho direito. Ele precisou passar por uma cirurgia e está em fase final de recuperação.

Vídeo comprovando que o Danilo Avelar alterou sua conta na steam: pic.twitter.com/xJ0sKuYk98 — SCCP News (@_sccpnews) June 23, 2021

Danilo Avelar zagueiro do Corinthians, sendo racista em uma partida de CS.GO .. 👀 pic.twitter.com/46Ox9yLANe — CORINTHIANS SEMPRE © (@1910sccpti) June 23, 2021