Ex-meia Alex deixa a categoria de base e vira auxiliar técnico de Sylvinho no Corinthians

Campeão da Libertadores em 2012 tinha assumido o cargo de coordenador técnico da base alvinegra em janeiro

Rodrigo Coca/ Agência Corinthians Alex foi anunciado na categoria de base em janeiro de 2021



Ainda sem conseguir dar novo rumo ao Corinthians, Sylvinho ganhou um reforço em sua comissão técnica nesta terça-feira, 22. O ex-meia Alex Meschini, com passagem pelo próprio Corinthians e pelo Internacional como jogador, será o novo auxiliar técnico da equipe, ao lado de Doriva. Aos 39 anos, Alex deixou os gramados em 2016 e vinha atuando como coordenador das categorias de base do Corinthians. Nesta terça, ele mudou de função e já participou do treino da equipe principal, ao lado de Sylvinho, que ainda está em início de trabalho no clube. Alex foi a principal “novidade” do treino, marcado pela atividade regenerativa daqueles jogadores que atuaram por mais de 45 minutos diante do Bahia, domingo, pelo Brasileirão. Os demais foram a campo para um trabalho coletivo em campo reduzido, sob a orientação do treinador.

Ainda enfrentando problemas com desfalques, Sylvinho reforçou a atividade com cinco atletas da base: o goleiro Yago, o lateral-direito Igor Formiga, o lateral-esquerdo Luan Vitor, e os meio-campistas Du Queiroz e Emerson. Nesta quarta, no período da tarde, o treinador deve definir quem serão os titulares para o jogo contra o Sport, na quinta, na Neo Química Arena. Uma provável formação teria Cássio; Fagner, João Victor, Gil e Fábio Santos; Cantillo, Gabriel e Roni; Gustavo Mosquito, Mateus Vital e Jô. Perto de deixar o clube paulista, o zagueiro Bruno Méndez fez apenas um treino de fortalecimento muscular na parte interna do CT nesta terça. Em negociação avançada com o Internacional, o jogador já foi liberado pela diretoria do treino desta quarta. Méndez deve ser cedido por empréstimo de um ano ao clube gaúcho.

*Com informações do Estadão Conteúdo