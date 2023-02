Corinthians doará renda do time feminino às vítimas das chuvas, mas torcida cobra: ‘Por que não do masculino?’

Clube disse que irá ajudar as cidades do litoral de São Paulo com 20% da renda do duelo contra o Ceará, mas foi criticado por torcedores nas redes sociais

Divulgação/Conmebol O Corinthians é o atual campeão do Brasileiro Feminino



O Corinthians anunciou na manhã desta quinta-feira, 23, que irá doar parte da renda da partida de estreia do Campeonato Brasileiro Feminino, diante do Ceará, às vítimas do temporal que atingiu o litoral norte de São Paulo no último fim de semana. Em comunicado, o clube do Parque São Jorge informou que destinará 20% da renda bruta da bilheteria aos afetados pelas chuvas. O jogo está marcado para este sábado, 25, às 11h (horário de Brasília), no estádio Municipal Francisco Ribeiro Nogueira, em Mogi das Cruzes. Os valores dos ingressos variam entre R$ 15 e R$ 20. Apesar do ato de benevolência, torcedores estão pedindo para que o Alvinegro faça o mesmo com algum jogo do time masculino, que costuma lotar a Neo Química Arena e ter entradas mais caras. No duelo contra o Mirassol, no último domingo, por exemplo, os ingressos custavam entre R$ 35 e R$ 270.

“Atitude linda, mas e o do masculino?”, questionou uma corintiana. “Intenção boa, mas as meninas já recebem bem menos… 10% da renda de um domingo do masculino seria mais dinheiro e não faria falta!”, escreveu outro torcedor do Corinthians. “Bela iniciativa, porém a renda do feminino é bem menor que a do masculino infelizmente! Vamos tentar pelo masculino também, algo na nossa arena!”, cobrou um terceiro. “Por que vocês não tiram do masculino? As meninas recebem bem menos que eles. Se querem ajudar mesmo, ajudem em cima do que lucra”, comentou outro. O próximo jogo do time de Fernando Lázaro será no domingo, 26, diante do Santos, na Vila Belmiro. No dia 5 de março, o Timão volta ao seu estádio, a Neo Química Arena, para receber o Santo André, na última rodada do Paulistão.

Segundo o governo do Estado de São Paulo, até o momento, 49 óbitos foram confirmados, sendo 48 em São Sebastião e um em Ubatuba. Desses, 38 corpos já foram identificados e liberados para o sepultamento. São 13 homens adultos, 12 mulheres adultas e 13 crianças. O número de desabrigados e desalojados subiu para 3.529. Dados atualizados apontam que são mais de 1.730 desalojados e 1.799 desabrigados. O governo trabalha com o número de aproximadamente 40 desaparecidos. Além disso, de acordo com meteorologistas, desta quinta-feira ao próximo sábado, 25, há condições para precipitação de chuvas de intensidade moderada à forte, acompanhadas por raios, ventos e pontual queda de granizo no litoral norte de São Paulo. Devido ao contexto, a Defesa Civil pediu para que os turistas não frequentem a região nos próximos dias.