Campeonato Paulista: Corinthians faz 3 a 0 no Mirassol em Neo Química lotada

Róger Guedes (2x) e Renato Augusto marcaram os gols da vitória por 3 a 0

WANDERSON OLIVEIRA/DIA ESPORTIVO/ESTADÃO CONTEÚDO Renato Augusto fez golaço no fim do primeiro tempo



O Corinthians recebeu o Mirassol neste domingo, 19, na Neo Química Arena pela 10ª rodada do Campeonato Paulista e venceu por 2 a 0. O primeiro tempo foi de excelência do time alvinegro. A equipe da casa começou em cima e aos 10 minutos, Róger Guedes abriu o placar. Cássio apareceu fazendo defesa importante e o Mirassol tentou equilibrar o jogo, mas aí, nos acréscimos, Renato Augusto chutou de longe e ampliou o marcador.

No segundo tempo, aos 8 minutos, Cássio cometeu pênalti em Luís Otávio. Camilo foi para a cobrança e o goleiro alvinegro defendeu. Na sequência, aos 11 minutos, Róger Guedes fez o terceiro. O Mirassol continuou tentando seu gol e chegou a acertar a trave. O resultado deixa o Mirassol em terceiro no Grupo B e o Corinthians segue como líder do Grupo C. Na próxima rodada, o Timão enfrenta o Santos no domingo, às 16h, e o Mirassol encara o Santo André na segunda-feira, às 20h.