Corinthians é condenado a pagar R$ 5 milhões para Mauro Boselli

Caso não pague a dívida em 45 dias, clube pode sofrer ‘transfer ban’ e ficar três janelas sem contratar

Luis Moura/Estadão Conteúdo Argentino entrou com recurso para cobrar salários atrasados do time brasileiro



O Corinthians foi condenado nesta terça-feira, 25, a pagar US$ 1,1 milhão (R$ 5,5 milhões, na cotação atual) ao atacante Mauro Boselli, que defendeu o time entre 2019 e 2020. A Corte Arbitral do Esporte (CAS) aceitou a solicitação do argentino, que cobra salários atrasados, e deu um prazo de 45 dias para o Corinthians quitar a dívida, se não, o clube sofrerá a punição de três janelas de transferência sem poder contratar (transfer ban). No artigo 15 do Código Disciplinar da Fifa está previsto que qualquer atleta ou clube pode denunciar um devedor e a punição para o não pagamento é o “impedimento de registrar atletas em competições de qualquer natureza”. Segundo o repórter argentino César Luis Merlo (@CLMerlo) a equipe brasileira não tem mais como recorrer da decisão. Outros times já sofreram essa punição como Cruzeiro, Atlético-MG e Santos. Em sua passagem pelo time alvinegro, Bosseli fez 67 jogos e marcou 16 gols. Hoje ele atua pelo Estudiantes e, em sua segunda temporada, já soma 59 jogos e 24 gols.