Real Madrid leva quatro gols de Taty Castellanos, perde para o Girona e fica mais longe do título no Espanhol

Com o revés, time de Carlo Ancelotti pode ver o Barcelona abrir 14 pontos de vantagem e encaminhar a conquista nesta semana

EFE/ David Borrat Taty Castellanos marcou quatro vezes na vitória do Girona sobre o Real Madrid



O Real Madrid ficou mais longe da conquista do Campeonato Espanhol nesta terça-feira, 25, ao ser derrotado por 4 a 2 para o Girona, fora de casa, em confronto válido pela 31ª rodada. Preservando o goleiro Thibaut Courtois e o atacante Karim Benzema, os Merengues foram dominados e viram Taty Castellanos brilhar. Inspirado, o centroavante argentino balançou as redes quatro vezes e comandou a vitória da Catalunha. Vinicius Júnior e Lucas Vázquez descontaram para os visitantes, que demonstraram um futebol bem aquém do esperado. Com o resultado, a equipe de Carlo Ancelotti permanece na segunda posição, com 65 pontos, 11 a menos que o líder Barcelona – os comandados por Xavi Hernández entram em campo nesta quarta-feira, 26, quando visitam o Rayo Vallecano. Ao término desta rodada, restarão apenas mais sete a serem disputadas. Os madrilenos, entretanto, ainda dividem o foco com outras competições, já que está na semifinal da Liga dos Campeões e enfrentarão o Manchester City. Além disso, o Real terá pela frente o Osasuna na decisão da Copa do Rei.