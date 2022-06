Corinthians é derrotado pelo Cuiabá e perde invencibilidade de 11 jogos

Equipe alvinegra pode deixar a liderança no complemento da rodada

O Corinthians foi derrotado por 1 a 0 pelo Cuiabá nesta terça, 7, na Arena Pantanal, e perdeu a invencibilidade de 11 jogos que sustentava desde o fim de abril. Com o resultado, a equipe paulista pode deixar a liderança do Brasileirão, caso Palmeiras e Atlético-MG vençam seus jogos na rodada. Já o Cuiabá chegou a 11 pontos e saiu da zona de rebaixamento com a primeira vitória em casa no campeonato nacional. No primeiro tempo, o Corinthians foi inferior ao Cuiabá – com três zagueiros e dois volantes, as jogadas do time alvinegro não fluíam e a equipe mato-grossense criou boas chances. Em uma delas, abriu o placar com Uendel, que aproveitou espaço deixado na marcação, dominou com o peito e, sem deixar a bola chegar ao chão, bateu da entrada da área no canto, e Cássio não conseguiu alcançar. Vitor Pereira fez quatro alterações no intervalo, na tentativa de fazer o time reagir; embora tenha ficado mais com a bola, a equipe levou perigo ao gol do Cuiabá em poucas oportunidades – as principais foram em chute e falta de Roger Guedes. Nem mesmo a expulsão de Valdivia nos acréscimos ajudou o Corinthians, que parou na forte defesa adversária e foi derrotado.