Corinthians é derrotado pelo internacional e vai para a zona de rebaixamento do Brasileirão

Wesley marcou, ainda no primeiro tempo, o único gol da partida

RICARDO TRIDA/UAI FOTO/ESTADÃO CONTEÚDO Wesley, do Internacional, comemora após marcar gol durante a partida entre Internacional e Corinthians, válida pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024



O Corinthians perdeu para o Internacional nesta quarta-feira (19) e entrou na zona de rebaixamento. Wesley marcou, ainda no primeiro tempo, o único gol da partida. O Colorado, que mandou no Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis, já que o Beira Rio segue impossibilitado de receber jogos por causa da tragédia, voltou a vencer na competição e subiu na tabela. Alario chegou a marcar antes de Wesley, mas o VAR foi acionado e anulou o gol por impedimento. O Corinthians tentou buscar o empate, mas parou na marcação gaúcha. O alvinegro não ganha há seis partidas e ocupa o 17º lugar com sete pontos.

Sem Carlos Miguel, suspenso por receber terceiro cartão amarelo, Matheus Donelli assumiu a meta e foi testado logo no começo do jogo. Com a bola, o Corinthians mostrou dificuldades de criação. O time dependia do garoto Wesley para chegar a frente a partir de jogadas individuais. Não funcionou. A equipe, aliás, terminou o primeiro tempo sem sequer conseguir finalizar em direção ao gol colorado. No domingo, às 16h, o Corinthians vai até a Ligga Arena, em Curitiba, enfrentar o Athletico-PR pelo Brasileirão. Antes disso, no sábado, às 17h30, o Internacional encara o rival Grêmio, em Gre-Nal com mando do time tricolor, também em Curitiba, mas no Estádio Couto Pereira.

